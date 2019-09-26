https://static.news.ru/photo/d05fe766-4489-11e9-b301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Двойное гражданство отвечает интересам Украины, правда, этот вопрос не касается его признания с Россией, заявил зампредседателя правительства страны Дмитрий Кулеба.

Двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины, за исключением признания двойного гражданства с Россией, — заявил чиновник в интервью « Европейской правде ».

Он уточнил, что такого мнения придерживается не всё правительство, а он сам.

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал идею президента страны Владимира Зеленского о двойном гражданстве для украинцев, которые живут в других странах. Политик добавил, что считает допустимым получение второго украинского гражданства для россиян, но «только после деоккупации Крыма и Донбасса».