На Украине выставят на продажу два «принадлежавших россиянам» предприятия На Украине продадут два предприятия, которыми якобы владели бизнесмены из России

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Два украинских предприятия, ранее национализированные и, предположительно, принадлежавшие российским бизнесменам, внесены в списки на приватизацию, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о Демуринском горно-обогатительном комбинате и заводе бетонных изделий «Аэрок».

Включены в перечень объектов крупной приватизации государственной собственности доли размером 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Демуринский горно-обогатительный комбинат» и 100% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Аэрок», — написал Мельничук.

Отмечается, что первое предприятие занимается производством сырья, необходимого для изготовления титана. Как утверждает Киев, его конечным бенефициаром, как и в случае «Аэрока», был находящийся под украинскими санкциями бизнесмен из РФ. Компании были переданы в управление национальному Агентству по розыску и менеджменту активов в прошлом и 2022 году соответственно.

Ранее Тарас Мельничук сообщал, что кабмин Украины внес в список на приватизацию долю в 66,65% ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь», которое, по данным украинских СМИ, владело крупным торгово-развлекательным центром Ocean Plaza в Киеве. Украинские власти утверждают, что бенефициарами этой компании являлись российские бизнесмены Аркадий и Игорь Ротенберги.