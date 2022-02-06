На Украине высказались за модернизацию «нормандского формата»

«Нормандский формат» хорош как площадка переговоров по ситуации в Донбассе, но ему требуется модернизация, заявил в интервью газете La Repubblica глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Формат был отличной площадкой, но его главных героев уже нет: Меркель и Олланд на пенсии, а Порошенко больше не наш президент. Остался только Путин. Нужно найти новое посредничество и модернизировать формат, — сказал он.

По мнению министра, местом переговоров могли бы стать Берлин, Варшава или Женева. Он также допустил, что в качестве возможной платформы может подойти и Стамбул.

Резников добавил, что Киев готов встретиться с представителями России, если это будет кем-то организовано. При этом он подчеркнул, что сначала встреча должна пройти на уровне глав государств, а затем «министры смогут вникнуть в детали».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова выступить посредником между Россией и Украиной в урегулировании их отношений. Он отметил, что военные действия между двумя странами станут серьёзным ударом по стабильности для всего региона, Турция против такого рода напряжённости.

В Кремле не исключили возможность встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако сроков её не назвали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что у администрации пока нет понимания, какие вопросы могут обсуждаться в ходе такой встречи.