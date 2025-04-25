На Украине высказались об иностранных войсках в Москве на 9 Мая МИД Украины предостерег иностранные войска от участия в параде Победы в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украина выступает против участия войск иностранных государств в военном параде в Москве на 9 Мая, заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий. По его словам, которые передает «Интерфакс-Украина», мероприятие якобы не имеет ничего общего с победой над нацизмом.

Он напомнил, что российские войска участвуют в конфликте на Украине. В связи с этим он предостерег иностранных военных от участия в параде Победы, поскольку они будут маршировать бок о бок с людьми, возможно участвующими в СВО.

Ранее пресс-служба Минобороны Белоруссии сообщила, что военнослужащие страны отправились в Москву, чтобы участвовать в подготовке к параду в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Накануне отправки замминистра обороны Александр Науменко и командующий Силами специальных операций Вадим Денисенко провели смотр парадного расчета в специально пошитом к мероприятию обмундировании.

Ранее депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в параде Победы в Москве должны принять участие священники. По его словам, это подчеркнет роль духовных ценностей в укреплении общества и армии.