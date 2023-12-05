На Украине выполнили условие для получения новых кредитов МВФ Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налоговых проверках

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении налоговых проверок, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Принятие данного закона было одним из условий Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Киеву новых траншей кредитов.

Ну вот, только подписали [закон] № 10016д о частичных налоговых проверках, — указал депутат.

Железняк также добавил, что закон «в лучшем случае» будет опубликован в среду, 6 декабря, и на следующий день вступит в силу. По словам депутата, таким образом Украина закрыла «все обязательства перед МВФ по кварталу».

Плановые налоговые проверки крупного и среднего бизнеса на Украине предполагалось возобновить с 1 декабря, необходимый документ был направлен главе государства 27 ноября. Также в документе говорится, что налоговые проверки малого бизнеса будут возобновлены через год — в декабре 2024 года.

Мораторий на налоговые проверки был введен в стране в марте 2020 года в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В марте 2022 года мораторий был продлен в связи с введением на Украине военного положения.

В начале ноября Международный валютный фонд и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках второго обзора экономики страны. В организации сообщили, что после окончательного утверждения Киев получит очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF).