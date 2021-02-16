На Украине выполнение Минских соглашений назвали актом капитуляции

https://static.news.ru/photo/7d6a9396-7090-11eb-94d1-96000091f725_660.jpg Олег Ляшко Фото: Олег Ляшко/facebook.com

Выполнение Минских соглашений для киевских властей будет равносильно подписанию акта о капитуляции. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Это невозможно выполнить без потери суверенитета Украины, не лишившись независимости Украины, — заявил Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

По его мнению, соглашения изначально подписывались сторонами для того, чтобы «обмануть друг друга», а истинной целью Москвы является «уничтожение Украины». Киев, в свою очередь, стремился вернуть территории Крыма и Донбасса в состав страны.

Ранее министр по делам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев не может выполнять Минские соглашения в том формате, в котором они прописаны на текущий день. Он уточнил, что страна в любом случае не может отказаться от взятых на себя обязательств, однако и выполнить их также не может. Кроме того, в Киеве не считают этот документ ни законом, ни международным договором.

Минские соглашение были разработаны в 2015 году для урегулирования конфликта в Донбассе. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал «выжимать максимум» из переговоров Трёхсторонней контактной группы по Донбассу.