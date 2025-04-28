На Украине вынесли второй приговор Виктору Януковичу На Украине Януковича приговорили еще к 15 годам тюрьмы за дезертирство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Янукович

Суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и незаконную переправку людей через госграницу, сообщает прокуратура страны. Следствие доказало, что бывший лидер 23 февраля 2014 года незаконно покинул Украину и способствовал с выездом за рубеж еще минимум нескольким десяткам человек из своего окружения.

Отмечается, что все они вылетели вне пунктов пропуска на трех военных вертолетах. Как считают украинские власти, Янукович с соратниками направился в Краснодарский край, а оттуда они улетели в Анапу. Затем, по версии следствия, Янукович добрался до военного аэродрома Гвардейское в Крыму и со своим окружением на судне уплыл в РФ.

В январе 2019 года Янукович на Украине уже был осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Ранее сын Виктора Януковича Александр получил российское гражданство. В России он уже 10 лет занимается бизнесом. Свою компанию Янукович-младший зарегистрировал в Санкт-Петербурге. Основным видом деятельности предприятия указано управление финансово-промышленными группами.