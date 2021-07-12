На Украине вынесли приговор гражданину за публикацию цитат Ленина и Сталина

Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил к пяти годам условно жителя региона за публикацию в социальной сети «Одноклассники» цитат Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Соответствующее постановление было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины. Обвиняемый признался в том, что распространял символику советского «тоталитарного режима» и фотографии руководителей Компартии.

В судебном заседании [обвиняемый] свою вину признал полностью, объяснив, что, действительно, в течение 2018-2020 годов с помощью своего телефона распространял символику советского, коммунистического, тоталитарного режима, а также изображения лиц, занимавших руководящие должности в Коммунистической партии, — говорится в решении суда.

Обвиняемый раскаялся в своём поступке. Он полагал, что это вполне законно, поэтому действовал без какого-либо умысла. Это стало смягчающим обстоятельством при вынесении вердикта.

Ранее стало известно, что администрации двух украинских поселений переименовали улицы, которые носили имя первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Речь идёт о населённых пунктах Безугловка и Куриловка Черниговской области. Улицы переименованы в Пашковскую и Квитневу.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации, включающий запрет на использование советских символов. Закон также предусматривает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей.

За изготовление и распространение коммунистической символики грозит уголовная ответственность. Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.