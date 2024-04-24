На Украине вынесли первые приговоры военным ВСУ за отказ выполнять приказы «Страна»: на Украине стали судить военных ВСУ за отказ выполнять приказы

Фото: МО Украины

Украинские суды вынесли первые приговоры военным, которые обвинялись в невыполнении приказов командиров ВСУ, сообщает издание «Страна». По его информации, уже рассмотрены как минимум семь дел по данной статье, некоторые задержанные были признаны виновными, они получили сроки от двух до пяти лет лишения свободы, некоторые отделались дисциплинарными наказаниями.

По данным издания, по пять лет получили два морских пехотинца, которые отказались выполнить задачу по форсированию Днепра для дальнейшего закрепления в Крынках во время боев в ноябре 2023 года. Еще один морпех был приговорен к двум годам за публичный отказ заменить личный состав ВСУ в Крынках, приговор был смягчен ввиду его раскаяния.

Отмечается, что в ряде случаев суд заменил уголовное наказание на службу в дисциплинарном батальоне, зачастую к этому приводили слова военных о готовности служить дальше, а также показания о причинах отказа следовать приказам на фоне страха за свою жизнь. Большинство дел, рассмотренных на данный момент, относится к военной операции в районе Днепра.

Ранее Forbes сообщил, что две бригады ВСУ оставили свои позиции на восточном фронте за последние несколько недель. Уточняется, что 115-я бригада ВСУ должна была сменить 47-ю бригаду на их позициях, но во время ротации «что-то пошло не так», и часть военнослужащих сбежала.