На Украине ввели санкции против Пушилина, Деркача и ряда СМИ

На Украине введены очередные санкции против нескольких человек и ряда юридических лиц, включая российские СМИ. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввёл в действие президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет издание «Украинская правда».

По данным издания, Зеленский подписал ряд указов. Один из них блокировал в стране доступ к веб-ресурсам «Ростелекома» и изданий «Московский Комсомолец» и «Версия».

Другой указ вводит экономические санкции против главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, нефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача, бывшего украинского дипломата в Вашингтоне Андрея Телиженко и политического консультанта Константина Килимника

Андрей Деркач в мае 2020 года обнародовал аудиоматериалы, якобы свидетельствовующие о влиянии тогда ещё кандидата в президенты США Джо Байдена на бывшего президента Украины Петра Порошенко. После этих публикаций США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в президентские выборы.

Ранее на Украине ввели санкции против оппозиционных журналистов. В чёрном списке оказались главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва, а также журналисты и блогеры Ольга и Анатолий Шарий.