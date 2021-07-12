На Украине ввели санкции против Пушилина, Деркача и ряда СМИ

На Украине введены очередные санкции против нескольких человек и ряда юридических лиц, включая российские СМИ. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ввёл в действие президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет издание «Украинская правда».
По данным издания, Зеленский
Другой указ вводит экономические санкции против главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Дениса Пушилина, нефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача, бывшего украинского дипломата в Вашингтоне Андрея Телиженко и политического консультанта Константина Килимника
Андрей Деркач в мае 2020 года обнародовал аудиоматериалы, якобы свидетельствовующие о влиянии тогда ещё кандидата в президенты США Джо Байдена на бывшего президента Украины Петра Порошенко. После этих публикаций США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в президентские выборы.
Ранее на Украине ввели санкции против оппозиционных журналистов. В чёрном списке оказались главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва, а также журналисты и блогеры Ольга и Анатолий Шарий.