На Украине ввели экстренные отключения электричества YASNO: экстренные отключения света ввели на всей территории Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всей территории Украины ввели экстренные отключения света, заявил генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. Он не уточнил, когда экстренные отключения отменят, и призвал украинцев не пользоваться светом дома слишком часто.

Утро. Экстренные отключения по всей стране… Графики не действуют. Будьте осторожны, — написал он.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества, разработанные компанией «Укрэнерго», в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы. Стабилизировать ситуацию с энергоснабжением города позволит оборудование, которого нет в стране. Политик выразил надежду на поддержку союзников.

До этого Министерство энергетики Украины объявило, что в часы вечернего пика потребления электричества правительство страны было вынуждено обращаться за помощью к Польше и Румынии. Потребности, помимо прочего, покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, добавили в ведомстве.

Депутат Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко рассказал, что порядка 90% мощностей тепловых электростанций Украины уничтожено в результате ударов. По его словам, президенту страны Владимиру Зеленскому давно следовало прямо сообщить об этом народу, поскольку даже увеличение объемов импорта не поможет Киеву избежать дефицита электроэнергии и отключений света.