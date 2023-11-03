На Украине встревожились из-за «популярности» Ближнего Востока в СМИ Марченко: Киев видит негативный сигнал в фокусе СМИ на Ближнем Востоке

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внимание к Украине стало ослабевать на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera министр финансов страны Сергей Марченко. По его словам, Киев видит в такой тенденции «очень негативный сигнал».

Мы не можем этого избежать, и это уже происходит. Все крупные СМИ говорят только о Ближнем Востоке, и для нас это очень негативный сигнал, — подчеркнул министр.

Марченко также согласился с признанием премьер-министра Италии Джорджи Мелони в том, что Запад устал от украинского конфликта. Но, напомнил политик, лидеры Евросоюза и G7 обещали продолжать поддержку Киева.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обратил внимание на то, что американские СМИ больше не освещают ситуацию на Украине. По мнению политика, это показывает, что дела там идут плохо.

Также экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что страны Запада уже ведут кампанию по дистанцированию от президента Украины Владимира Зеленского. Политик полагает, что для украинского лидера «песенка спета». Соскин отметил, что даже журнал Time, когда-то ставивший Зеленского на обложку, теперь сдвинул его «в тень». Кроме того, продолжил экс-советник, ВСУ фактически прекратили наступление. Это значит, что в Белом доме не услышат долгожданных новостей об успехах Киева на фронте.