На Украине вспомнили слова Путина после неудач ВСУ TVC: на Украине стали вспоминать слова Путина о переговорах в свете неудач ВСУ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

На Украине стали вспоминать слова президента России Владимира Путина о готовности сесть за стол переговоров, сообщили журналисты французского канала TVC. Они отметили, что подобные разговоры усилились на фоне неудач Вооруженных сил Украины.

На Украине начинают ходить разговоры о том, что Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск. Украинцы отныне осознают, что за два года они не только не отвоевали Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения, — сказали журналисты.

Сейчас Украина идет к внутреннему разрыву из-за накопившихся разногласий по политическим вопросам, добавил в эфире эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс. По его словам, теперь украинские власти находятся в некотором замешательстве, поскольку не знают, как объяснить народу необходимость отступления ВСУ и несбывшиеся обещания о контрнаступлении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что главным провалом ВСУ в 2023 году стало неудачное контрнаступление, начавшееся в начале лета. По его мнению, Киеву не помогла поддержка стран НАТО, в частности США.

Кроме того, по словам эксперта, события 2023-го развеяли миф «о невероятной эффективности западной бронетехники: американские БМП Bradley, немецкие танки Leopard и британские Challenger — все сгорело». Дандыкин отметил, что ВСУ не помогла и поддержка разведывательных служб стран Альянса.