На Украине впервые представили самый быстрый морской дрон Украина показала разработанный Киевом морской дрон «Козак Мамай»

Фото: ssu.gov.ua

Украинский морской дрон под названием «Козак Мамай» был впервые представлен в эфире телеканала «1+1». В Киеве заявили, что беспилотник является «самым быстрым объектом в Черном море». По словам разработчиков, он способен развивать скорость до 110 километров в час.

Размер дрона составляет порядка шести метров. Он сделан из пуленепробиваемого материала и оснащен камерой наблюдения и спутниковой антенной. По словам разработчиков, спереди у дрона установлен накольный механизм. По задумке, он должен работать как спусковой крючок при соприкосновении с целью.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали территории России при помощи дронов Sea Baby и безэкипажных катеров. Минобороны опубликовало видео уничтожения одного из таких устройств у берегов Крыма. Российские летчики нанесли удары по надводным целям из авиационных пушек.

До этого сообщалось, что российская армия получит свои морские дроны до конца текущего года. По словам управляющего директора Кингисеппского машиностроительного завода Михаила Даниленко, водные беспилотники обладают скоростью свыше 80 километров в час и способны перевозить до 600 килограммов взрывчатки.