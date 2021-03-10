На Украине возмутились торжественным открытием женских туалетов

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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь резко раскритиковал торжественную церемонию открытия женских туалетов в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве. Он попросил Министерство образования и науки провести служебную проверку по факту сомнительного действа.

По его мнению, в произошедшем явно «что-то не так».

Чрезвычайно поражён такими «праздничными» событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемуся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец, — написал возмущённый Креминь в Facebook.

Незадолго до этого в Интернете появилось видео, на котором представители вуза к 8 Марта провели торжественное мероприятие по случаю открытия женских уборных. Мероприятие проходило на русском языке.

Ранее, как писал NEWS.ru, Креминь рассказал о сотнях жалоб, которые поступают ему от граждан из-за использования русского языка. Больше всего обращений направили жители Киева и Киевской области.