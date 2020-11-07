На Украине возьмут под охрану все представительства Баку и Еревана

https://static.news.ru/photo/4dcd8838-20f3-11eb-8e75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальная полиция Украины возьмёт под охрану все представительства Азербайджана и Армении в стране после обстрела азербайджанского консульства в Харькове.

Полиция сделает всё для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства. Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции, — цитирует РИА Новости главу Нацполиции Украины Игоря Клименко.

Он призвал всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу.

Ранее стало известно, что консульство Азербайджана в Харькове обстреляли неизвестные. Инцидент произошёл в ночь на 7 ноября, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики. Там уточнили, что пострадавших нет. В МИД республики осудили инцидент. Там заверили, что намерены «взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом». Правоохранительные органы Харькова возбудили уголовное дело в связи с нападением на здание консульства, писал NEWS.ru.