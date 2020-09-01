В Киеве возле офиса президента Украины задержали мужчину с гранатой

https://static.news.ru/photo/70b92f3e-ec7b-11ea-90e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полицейские задержали в центре Киева рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского мужчину с гранатой. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Киеве.

Силовики патрулировали улицу Банковая, когда их внимание привлёк мужчина. У него обнаружили предмет, похожий на гранату. Мужчина 1966 года рождения был доставлен в Печерское управление полиции. Изъятый предмет отправят на исследование. На место инцидента приезжали взрывотехники и кинологи. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Ранее издания «Страна» сообщала со ссылкой на депутата президентской партии «Слуга народа» Александра Качура об обнаружении на Банковой боевой гранаты.

У меня приёмная находится на улице Лютеранской, я шёл через Банковую и меня не захотели пропускать. Я спросил, почему. Вначале не отвечали, а потом рассказали, что обнаружили гранату, — объяснил депутат.

NEWS.ru писал, что 3 июля неизвестный мужчина бросил гранату в помещение офиса Полтавской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Жертв удалось избежать. Народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива заявил, что к инциденту причастны националистические организации.