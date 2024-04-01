На Украине возбудили уголовные дела в отношении Симоньян СБУ предъявила Симоньян обвинения по четырем статьям УК Украины

Служба безопасности Украины предъявила обвинения главному редактору канала RT Маргарите Симоньян по четырем статьям Уголовного кодекса страны, говорится в Telegram-канале украинского ведомства. Ей вменяют «Геноцид», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Пропаганда войны» и статью об оправдании спецоперации на Украине.

Напомним, что по материалам СБУ в марте 2023 года Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, — говорится в сообщении.

В СБУ также заявили, что ее сотрудники продолжают принимать комплексные меры для привлечения Симоньян к ответственности.

Ранее СБУ обвиняла министра иностранных дел Приднестровья Виталия Игнатьева в призывах к изменению границ Украины, а также в информационном сотрудничестве с Россией. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по украинскому законодательству.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск российского миллиардера и основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана. По версии ведомства, Фридман уклоняется от следствия по делу об инвестировании около 2 млрд рублей в несколько военных заводов России.