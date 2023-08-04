На Украине возбудили уголовное дело против главы футбольного клуба ЦСКА На Украине возбудили уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Гинера

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Евгений Гинер

На Украине возбудили уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера за посягательство на территориальную целостность страны, говорится в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора. Главу ФК обвиняют в том, что он как владелец российского АО «КБАЛ им. Кошкина» дал указание менеджменту компании обеспечить бесперебойную поставку патронов для российской армии.

При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора предъявлено обвинение президенту ПФК ЦСКА, который является уроженцем города Харькова. Ему инкриминировано пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, — говорится в сообщении.

Гинера также обвинили в том, что в 2019 году он построил в Севастополе и Симферополе две теплоэлектростанции, которые подключили к российским электросетям.

Ранее госбюро расследований Украины сообщило о национализации активов российских предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски и Евгения Гинера. По данным ведомства, в госбюджет поступили активы бизнесменов на миллиарды гривен.