На Украине возбудили уголовное дело из-за крушения Ил-76 СБУ возбудила дело о нарушении законов войны после крушения Ил-76 под Белгородом

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело после крушения российского военного самолета Ил-76 под Белгородом, передает «РБК-Украина». По данным издания, дело инициировано по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Сотрудники СБУ выполняют комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств авиакатастрофы. Известно, что в момент крушения на борту Ил-76 находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76 в Белгородской области. По словам главы государства, он провел экстренное совещание по данному вопросу с руководством вооруженных сил страны, Главного управления разведки (ГУР) и Министерства юстиции.

По мнению военного политолога, доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александра Перенджиева, Зеленский рассчитывает, что по международным расследованиям катастрофы Ил-76 первоочередную роль будут играть западные структуры, которые попробуют его «отмазать». Перенджиев также выразил мнение, что настаивание на международном расследовании не является инициативой украинского лидера.