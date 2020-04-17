На Украине возбудили уголовное дело из-за крестного хода

Фото: Парафія храм "Різдва Пресвятої Богородиці" м. Самбір/Facebook.com

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, находится в наиболее тяжёлом положении со времён Второй мировой войны. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

При этом он охарактеризовал ядро экономики как «здоровое», отмечает Reuters. Немецкая экономика находится в наиболее серьёзной ситуации, чем все те, с которыми мы сталкивались в послевоенный период, — сказал Альтмайер....