На Украине возбудили уголовное дело из-за крестного хода

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за крестного хода во время карантина. Мероприятие провели прихожане Украинской греко-католической церкви в городе Самбор.
По словам полицейских, люди шли без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Организаторам шествия грозит штраф или лишение свободы сроком до трёх лет.
Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, — пояснили в МВД.
NEWS.ru информировал ранее, что почти 800 украинских врачей заразились коронавирусом. Такую информацию сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
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