На Украине возбудили дело против жены Медведчука

Фото: Алексей Голенищев/ТАСС

Оксана Марченко

Жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко обвинили в причастности к схеме финансирования подпольных российских группировок со стороны граждан Украины, указано в пресс-релизе на сайте СБУ. По версии ведомства, Марченко выступала конечным бенефициаром сети компаний в Киеве и предприятия в Ялте, которые «переводили миллионные суммы» на счета Росгвардии и МВД России в Крыму. Супруге Медведчука может грозить наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: SBUkr/t.me Обыск в доме

Бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты «налогов и сборов». Общая сумма произведенных платежей в пользу РФ составляет более 50 млн гривен,— говорится в пресс-релизе СБУ.

Ранее Медведчук заявил, что на Украине есть люди, не согласные с политическим курсом президента Владимира Зеленского, так что их нужно объединить общим представительством. По его мнению, только тогда можно рассуждать о будущем украинцев.

10 января стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства депутатов Верховной рады от запрещенной в настоящее время партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука, Деркача, Козака, Кузьмина. По словам главы страны, «это не последние такие решения».

Медведчук на родине был обвинен в госизмене. Украинские власти заявляли, что он находился под домашним арестом, однако предпринял попытку бегства и в течение месяца был задержан. В дальнейшем врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил, что Медведчук освобожден в ходе обмена пленными с Украиной, в результате которого Киев отпустил 56 человек, среди них 55 военнослужащих.