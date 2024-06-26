На режиссера Шахназарова завели уголовное дело Генпрокуратура Украины возбудила дело против российского режиссера Шахназарова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Карен Шахназаров

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело на российского режиссера Карена Шахназарова, сообщил офис генерального прокурора страны Андрея Костина. Шахназарова подозревают в «оправдании вооруженной агрессии».

Пользуясь популярностью и авторитетом в медиа, «систематически высказывал свою позицию в поддержку государства-агрессора», — говорится в сообщении.

По данным офиса генпрокурора, досудебным расследованием дела занимается Служба безопасности Украины.

Шахназаров является генеральным директором концерна «Мосфильм». В начале марта народный артист России сообщил, что компания начала съемки фильма о специальной военной операции. По его словам, работа ведется сразу над двумя проектами. Позднее он заявил, что запрос на фильмы об СВО есть в российском обществе, однако в случае с таким кино гонка неуместна.

Режиссер также выступил в поддержку спецоперации и действий российских властей. В одном из интервью он выразил уверенность, что в сложившейся ситуации правда на стороне России. Он считает, что Россия в 1991 году, после распада СССР, «совершила идеалистический поступок», отдав республики бывшего Союза. По его мнению, спецоперация была неизбежна.