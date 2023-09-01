На Украине возбудили дело против главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой На Украине возбудили дело против Памфиловой из-за выборов в новых регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Элла Памфилова

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Ее подозревают в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Поводом послужила организация выборов в новых регионах РФ.

Также в деле фигурируют заместитель председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии России.

Референдумы о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли в сентябре прошлого года. Подавляющее большинство выступило за. В сентябре этого года эти регионы впервые примут участие в едином дне голосования в России.

Элла Памфилова ранее сообщила, что на предстоящих выборах в законодательные органы в ЛНР и ДНР будут представлены все пять парламентских партий, а в Запорожской и Херсонской областях — только четыре.

По ее словам, зарегистрировано 18 списков кандидатов, столько же будет представлено и на муниципальных выборах.

Позже она пояснила, что россияне, находящиеся за рубежом, не смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Она отметила, что западные страны сделали этот формат невозможным из-за ряда введенных против России ограничений. Отказ от ДЭГ за границей защищает систему внутри РФ, подчеркнула она.