Украинская полиция возбудила новое дело против Арестовича

Фото: president.gov.ua

Алексей Арестович

Национальная полиция Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича, сообщила депутат Верховной рады Наталья Пипа в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Она добавила, что ждет его «скорейшего возвращения» на родину. При этом нет сообщений, по какой статье открыто производство.

Против гражданина Арестовича открыли уголовное производство. Об этом мне сообщила Национальная полиция Украины, а я сообщаю вам, — написала Пипа.

В октябре украинские правоохранители уже завели уголовное дело на Арестовича по неизвестной статье. Тогда депутат Верховной рады Инна Совсун подала на мужчину жалобу за то, что на своих закрытых «психологических семинарах» он якобы назвал женщин «существами, которых хочется душить». По словам Совсун, обвинение может быть выдвинуто по статье о ввозе, изготовлении или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

Ранее Арестович заявил о необходимости мирных переговоров с Россией. По его словам, народам обеих стран не нужны «бессмысленные убийства друг друга», поэтому следует «начинать мириться». Также он подверг критике левые политические взгляды, сравнив их сторонников с «божьими коровками» и «одуванчиками», которые борются со злом, отрицая его существование.