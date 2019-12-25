https://static.news.ru/photo/12b7d9f6-26fd-11ea-94df-fa163e074e61_660.jpg Поезд «Таврия», следующий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело после прибытия первого поезда из Санкт-Петербурга на территорию Крыма. Об этом представители ведомства сообщили в среду, 25 декабря.

Уголовное дело завели по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Наказание за указанное деяние предполагает до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное дело по факту незаконного пересечения пассажирским поездом Санкт-Петербург — Симферополь государственной границы Украины через Керченский мост, — передаётся в Telegram-канале ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что ночью 25 декабря по Крымскому мосту прошёл первый пассажирский поезд.

Именной состав «Таврия», отправившийся из Санкт-Петербурга 23 декабря, прибыл на вокзал Симферополя в 9:25 по московскому времени. Таким образом, путь в 2731 км был преодолён за 43,5 часа.