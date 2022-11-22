На Украине возбудили дело против РФ о вероломстве после расстрела россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина завела уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором боевики ВСУ расстреляли сдававшихся российских солдат, сообщает «Страна.ua». Экс-замгенпрокурора страны Гюндуз Мамедов сообщил изданию, что дело квалифицируется как «вероломство, совершенное военнослужащими РФ при сдаче в плен».

Вероломство является формой обмана, т.е. действия, направленные на завоевание доверия противника с целью получения военного преимущества. Вероломство — это военное преступление, — заявил Мамедов.

Отмечается, что таким образом Украина снимает с себя ответственность за казнь пытавшихся сдаться в плен российских военных.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

18 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих. Следователи принимают меры к идентификации лиц, которые сняли видео с убийством солдат, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.