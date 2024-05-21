На Украине военкоматы поделились с бизнесом обязанностями На Украине бизнес обязали вручать повестки и возить работников в военкоматы

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Украинский бизнес обязали доставлять работников в территориальные центры комплектования (аналог военкоматов на Украине), следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина. Работникам, которые находятся в отпуске или на больничном, бизнес должен будет рассылать повестки в ТЦК заказными письмами.

Согласно документу, руководители предприятий обязаны обеспечивать явку военнообязанных и резервистов «путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора». Представителей организаций также обяжут отчитываться перед ТЦК о не захотевших брать повестки и уволившихся сотрудниках.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Оба статуса будут действовать еще 90 суток.

Позже Зеленский подписал еще один законопроект, связанный с мобилизацией на Украине. Речь идет об увеличении штрафов для мужчин, уклоняющихся от воинской службы. Согласно проекту, они составят до 25,5 тысячи гривен. Штраф назначается за неявку по повестке в военкомат, а также за необновление учетных данных.