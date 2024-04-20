На Украине военком открыл огонь из-за страха перед гражданскими На Украине военкому пришлось отстреливаться от группы нападавших

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Недалеко от села Черногузы в Черновицкой области Украины местные жители атаковали сотрудника военкомата, заявили в территориальном центре комплектования (ТЦК). Ему пришлось открыть огонь, чтобы защититься от нападавших. Отмечается, что военный стрелял в землю.

Сегодня вблизи села Черногузы во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного ТЦК было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство представителя ТЦК было заблокировано, а к нему самому применены сила и угрозы, — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента. В военкомате выразили надежду, что полиция подойдет к расследованию ответственно.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования на Украине начали применять оружие в рамках мобилизации. По его словам, в Закарпатской области мужчина был ранен при попытке избежать насильственного захвата.

Позже издание «Страна.ua» сообщило, что сотрудники ТЦК задержали молодого человека на блокпосту в Закарпатской области на западе Украины и бросили в лесу у границы со Словакией. Отмечается, что перед этим его продержали несколько часов в военкомате.