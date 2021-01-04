На Украине вновь снизился суточный прирост заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/1da14ec8-4e62-11eb-bfca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине за минувшие сутки выявлено 4 158 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4 693 человек, 73 пациента скончались. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Таким образом в стране продолжает снижаться суточный прирост новых случаев заболевания.

4 158 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января 2021 года. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника, — написал Степанов в своём Facebook.

1526 человек с диагностированным коронавирусом за последние 24 часа были госпитализированы. Сутками ранее, 3 января, на Украине выявили 4 576 новых случаев COVID-19, 2 января — 5 038, 1 января — 9 432. 31 декабря коронавирус диагностировали у 9 699 украинцев, передаёт «Интерфакс-Украина».

С начала пандемии число выявленных случаев коронавируса достигло 1 млн 78 тыс. 251 человек, скончались 18 927 пациентов, выздоровели — 733 558.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) за сутки 3 января было выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем за всё время пандемии.