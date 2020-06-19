На Украине вновь арестовали подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк

https://static.news.ru/photo/7e7210b8-b1f8-11ea-aa94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине вновь арестован глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, который подозревается в заказе убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

Постановление об избрании меры пресечения чиновнику вынес Печерский суд Киева. Под стражей без права внесения залога Мангер будет находиться до 28 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

Гандзюк занималась общественной работой по противодействию незаконным вырубкам леса под прикрытием пожаров. В июле 2018 года злоумышленник плеснул ей в лицо серной кислотой. Активистка скончалась через три месяца в больнице.

Виновными в убийстве Гандзюк были признаны пять человек. Они приговорены к лишению свободы на сроки от трёх до шести с половиной лет.

Как ранее писал NEWS.ru, Мангера ранее уже арестовывали по делу Гандзюк. Однако он вышел на свободу после внесения залога в размере около 2,5 млн гривен (около $104 тысяч). Несколько дней назад стало известно, что чиновник попал в реанимацию и по этой причине не явился в суд. Пришедшим за ним полицейским врачи выдали справку о тяжёлом, но стабильном состоянии Мангера.