На Украине в четвертый раз за сутки объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сигнал воздушной тревоги в четвертый раз за сутки раздался на всей территории Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Местные власти подробнее ситуацию не комментировали.

Первой воздушная тревога раздалась в 21:43 мск в Черкасской области. После этого в течение минуты в красной зоне оказались все украинские регионы.

Ранее глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким предупреждал, что объект промышленной инфраструктуры получил повреждения на юге Украины. Инцидент произошел в четверг, 2 мая, уточнил он.

До этого Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины информировала, что складские помещения «Новой почты» получили повреждения после взрывов в Одессе. По ее данным, на месте вспыхнул мощный пожар. По информации Telegram-канала Mash, склады «Новой почты» использовались ВСУ для военной логистики, а также хранения техники и боеприпасов. Со слов очевидцев, было минимум два прилета ракет.

Кроме того, глава Днепропетровского областного совета Украины Николай Лукашук рассказал о повреждении административного здания в Никополе. Информация появилась на фоне сообщений о взрывах в регионе. До этого по всей Украине объявлялась воздушная тревога.