На Украине уволили руководство Бюро экономической безопасности

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине уволили все руководство Бюро экономической безопасности (БЭБ), сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. По его словам, это уже шестая по счету смена руководства правоохранительного органа за последние три года.

Да, несколько источников подтвердили: предыдущее руководство БЭБ уволено, — написал Железняк.

Он отметил, что временно исполняющим обязанности руководителя БЭБ назначили Андрея Пащука.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить всех областных военкомов Украины. Решение было принято на специальном заседании Совета национальной безопасности и обороны. По его мнению, систему комплектования армии нужно доверить военным, которые были на фронте или больше не могут принять участие в боевых действиях, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма. Он сообщил, что реализацией решения займется главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВCУ) Валерий Залужный. Перед назначением новых руководителей территориальных центров комплектования состоится проверка Службы безопасности страны, добавил он.

Позднее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал решение Зеленского имитацией борьбы с коррупцией. По его словам, киевским властям гораздо легче пустить пыль в глаза, отправив сотрудников военкоматов на фронт, чем поломать настоящую коррупционную систему, процветающую во время призыва в ВСУ.