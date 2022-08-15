Зеленский уволил начальников трех управлений СБУ Президент Украины Зеленский уволил глав СБУ Киевской, Львовской и Тернопольской областей

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Службы безопасности Украины (СБУ) Киевской, Львовской и Тернопольской областей. Указы об увольнении глав трех управлений, подписанные им, опубликованы на сайте президента. Причины увольнения не названы.

Уволить Зайца Сергея Сергеевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, — говорится в тексте одного из указов.

Двумя другими указами лидер страны уволил Артема Бондаренко с должности начальника управления ведомства во Львовской области, а Юрия Борейчука — с должности главы СБУ в Тернопольской области.

Ранее стало известно, что глава государства уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Президент отметил, что увольнения связаны с многочисленными госизменами, происходящими в вверенных этим руководителям ведомствах.

Зеленский добавил, что решает вопрос об увольнении 28 должностных лиц, работающих в СБУ. Президент назвал перестановки кадровой ревизией службы, указав, что основанием для увольнений стали неудовлетворительные результаты работы.