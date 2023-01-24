AT: Зеленский в панике и как никогда близок к поражению

Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Призывы президента Украины Владимира Зеленского предоставить ВСУ все более совершенное оружие свидетельствуют о панике в Киеве, заявил Стивен Брайен в статье для издания Asia Times. По его мнению, подавляющая часть поставленного вооружения направлена на то, чтобы остановить серию неудач украинской армии.

Это наспех доставленное вооружение показывает, что Украина как никогда близка к проигрышу, — считает Брайен.

Обозреватель уверен, что Зеленский беспокоится о своей судьбе в случае победы России. Об этом, считает Брайен, свидетельствуют внутриполитические решения главы Украины.

Зеленский арестовал большинство своих политических оппонентов, заставил замолчать неугодные ему СМИ, включая случаи, когда оппозиционеры якобы были ликвидированы СБУ, — считает автор публикации.

По словам обозревателя, Вашингтон может настоять на мирном урегулировании конфликта, «если в Киеве начнут понимать, что украинская оборона рушится».

Кабмин Украины поддержал указы президента страны Владимира Зеленского об отстранении глав областных военных администраций с занимаемых ими должностей, сообщил в Telegram глава правительства страны Олег Немчинов. По его словам, в отставку уйдет Валентин Резниченко (Днепропетровская область), Александр Старух (Запорожская область), Алексей Кулеба (Киевская область), Дмитрий Живицкий (Сумская область), а также Ярослав Янушевич (Херсонская область).

Помимо этого, украинский кабмин решил отправить в отставку замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, а также заместителя министра соцполитики Украины Виталия Музиченко.