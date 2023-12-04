На Украине увидели вероятность отставки Залужного «УП»: вопрос об отставке Залужного может перейти в практическую плоскость

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Чрезмерная откровенность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в разговорах с западными партнерами может перевести вопрос его отставки из гипотетической в практическую плоскость, сообщила «Украинская правда». Источники издания в офисе президента страны Владимира Зеленского сообщили, что при этом генерала не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского.

Зная эмоциональность Зеленского, можно предположить, что чрезмерная откровенность Залужного в разговорах с партнерами (о внутренней ситуации на Украине — NEWS.ru ) может перевести вопрос его отставки из чисто гипотетической плоскости в практическую, — приводит слова источника издание.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что недавние заявления Залужного о бедственном состоянии украинских войск и фактическом провале контрнаступления ставят президента страны Владимира Зеленского в неудобное положение. По словам бывшего депутата, главком предлагает перейти к обороне, но такое развитие событий будет для украинского лидера равносильно политическому самоубийству.

Ранее депутат от правящей партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что Залужный должен уйти в отставку, так как он не представил план боевых действий на 2024 год. По ее словам, дискуссия по данному вопросу уже идет среди военнослужащих. Она подчеркнула, что раз военное руководство не может представить никакой идеи на будущий год, а все предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно просто набрать еще больше людей без вариантов изменения системы ВСУ, то такое руководство должно уйти.