«Опасный сигнал»: показатели бедности вызвали обеспокоенность на Украине Украина вернулась к показателям 2002 года по уровню бедности населения

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

Показатель бедности населения на Украине вернулся на уровень 2002 года, сообщила доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько. Это значит, что на 2022 год в стране проживают до 60% граждан, чьи доходы можно обозначить как крайне низкие. При этом в 2021 году показатель составлял 40%. По словам социолога, которые приводит РБК-Украина, это является опасным сигналом.

Когда мы начали оценивать бедность, с 2000 года, когда разработали прожиточный минимум, по этому критерию бедных было более 80%. В 2022 году — 60%. Мы за год с 2021-го в 2022 году вернулись на уровень 2002 года — с 40% бедности до 60%, — сообщила Черенько.

Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в бедности украинских пенсионеров виноваты США. По его словам, любое промедление с помощью со стороны Вашингтона бьет по госбюджету страны и ставит под удар самые уязвимые слои населения. Он добавил, что республиканцы в Конгрессе США, блокирующие выделение помощи Украине, не понимают, каково это — поддерживать пожилых людей в стране, находящейся в состоянии конфликта.