На Украине выразили уверенность во вступлении в НАТО раньше, чем в Евросоюз

Украина станет членом НАТО раньше, чем вступит в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Лига».

Я никаких дат не буду называть. Но по логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС, — сообщил министр.

Он добавил, что Альянс не достиг консенсуса относительно вступления страны в организацию. По его словам, руководство НАТО пока не готово строить какой-либо график по этой теме. Кулеба назвал произошедшее печальной реальностью, с которой нужно работать. Министр добавил, что ряд стран не хотят делать шаги вперёд по пути интеграции Киева в НАТО, а вместо этого призывают продолжать реформы на Украине.

14 июня в Европе прошёл саммит НАТО. Участники мероприятия подтвердили, что Украина и Грузия смогут стать членами Альянса в будущем. Сроки приёма этих стран неизвестны. Украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев выступает за дальнейшее движение по вопросу членства в организации.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. В Вашингтоне выступают за то, чтобы двери Альянса были открыты для кандидатов, готовых выполнять обязательства и вносить вклад в деятельность НАТО.