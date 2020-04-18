На Украине увеличилось число заражённых COVID-19 после празднования Пасхи

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние двое суток на Украине увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим периодом распространения инфекции.

Власти страны связывают рост заболеваемости с католической Пасхой, которая отмечалась неделю назад. Этот вопрос обсуждался во время совещания по борьбе с коронавирусом, в котором принимал участие президент страны Владимир Зеленский.

В минувшее воскресенье более 100 тысяч украинцев всё-таки посетили мероприятия в церквях, а симптомы болезни проявляются чаще всего на пятый или шестой день после заражения, — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Глава государства подчеркнул, что праздновать Пасху дома является правильным, поскольку это поможет уберечь здоровье и жизнь многих людей. Он выразил надежду, что украинцы осознают риск заражения в дни Пасхальных праздников в церквях.

NEWS.ru писал, что медики выявили ещё 26 заболевших коронавирусом в Киево-Печерской лавре. С 13 апреля подтвердилось почти 100 диагнозов среди её обитателей.

По данным на 18 апреля, на Украине коронавирусом заразились 5106 человек, скончались 133, излечились 275. Власти ввели в стране общенациональный карантин с 17 марта.