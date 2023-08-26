На Украине уступки Путину назвали стратегическим поражением Запада Данилов: уступки Путину станут стратегическим поражением Запада

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Владимир Путин

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Politico заявил, что уступки российскому президенту Владимиру Путину станут стратегическим фиаско для Запада. По мнению Данилова, контакты с Москвой приведут к волне «антидемократических контрреволюций» и «продвижению автократий» по всему фронту от Латинской Америки до Китая.

Переговоры и уступки Путину станут геостратегическим фиаско для Запада, — заявил он.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование украинского конфликта путем мирных переговоров становится невозможным из-за недоверия к Киеву. В комментарии она отметила, что Киев предпринимает атаки на российские территории из-за сложностей в контрнаступлении. При этом она обратила внимание на то, что западные страны продолжают поставлять оружие Украине.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз не смог добиться мирного урегулирования в украинском конфликте и навредил себе. При этом он отметил, что ЕС гордится складывающейся ситуацией.

Дипломат отметил, что риск эскалации конфликта с распространением на европейскую часть сейчас выше, чем ранее, а конкурентоспособность ЕС в политике и экономике хуже, чем когда-либо. Сийярто также заявил, что ни жители Венгрии, ни граждане Европы не имеют выгоды от происходящего украинского конфликта.