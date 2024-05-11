На Украине устроили скандал из-за «национальной идеи» о границах 1991 года Нардеп Яременко: идея о границах 1991 года может воплощаться десятилетиями

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Богдан Яременко

Народный депутат Богдан Яременко и руководитель центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская устроили скандал в эфире украинского шоу из-за «национальной идеи» о границах 1991 года, сообщает «Страна.ua». Политик заявил, что инициатива может воплощаться десятилетиями и это необязательно случится при жизни нынешних граждан. На это волонтер ответила, что восстановить границы невозможно и это понимают военные на фронте.

Вы не берете автомат в руки, чтоб восстанавливать границы. Вы не понимаете, что сейчас границы 1991 года восстановить почти невозможно, — заявила Берлинская.

Яременко обвинил ее в том, что она не понимает смысл национальной идеи. Волонтер при этом отметила, что приоритетом должно стать сохранение жизни военных. «Национальную идею», считает она, необходимо отложить.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что Вооруженные силы Украины рассчитывают сформировать 10 новых бригад. По его словам, такие меры принимаются в условиях нового наступления российских войск. При этом Павлюк делает ставку именно на технику, а не на живую силу. Предполагается, что новые формирования будут задействованы для защиты Киева.