На Украине усомнились в скором вступлении страны в Евросоюз Азаров: переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут перенести на 2024 год

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, скорее всего, будут перенесены на следующий год, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Зеленский вряд ли сможет похвастаться успехами в этой сфере перед украинцами. Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не отражают общей позиции стран по данному вопросу, добавил он.

Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своем саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: «Давайте вернемся к этому в марте». Очевидно, что заявления фон дер Ляйен не отображают общей позиции стран — членов ЕС в вопросе возможного членства Украины в Евросоюзе, — написал Азаров.

Политик добавил, что до «похода» в Евросоюз украинцы жили гораздо лучше. По его словам, с начала этого пути цены в стране выросли в четыре раза, а больше половины населения вынуждены жить за чертой бедности.

Ранее СМИ сообщили, что против членства Украины в Евросоюзе выступают власти Австрии, Венгрии и Франции. Германия при этом не верит в способность Киева добиться присоединения к организации.