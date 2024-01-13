На Украине усомнились в гарантиях безопасности от Британии Депутат Верховной рады Кучеренко усомнился в гарантиях безопасности от Британии

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко с иронией отреагировал на подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины между Лондоном и Киевом. В своем аккаунте в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он отметил, что таких гарантий не существует в природе.

Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: «Полную гарантию может дать только страховой полис!». О. Бендер. Ищите дальше какие-то «гарантии», искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению, — написал депутат.

Соглашение о гарантиях предусматривает увеличение и продолжение систематической поддержки Киева в сфере обороны. При этом ни в одном из пунктов не указывается на непосредственное участие Великобритании в конфликте с Россией или размещение войск королевства на территории Украины. Отмечается, что в случае возникновения разногласий, английская версия документа имеет приоритетную силу.

Ранее в правительстве Британии заявили, что двустороннее соглашение станет первым шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» с Украиной. В кабмине подчеркнули, что королевство первым из числа стран G7 подписывает такой документ с Киевом.

Премьер-министр Британии также объявил, что Британия в этом году выделит Украине крупнейший пакет военной помощи на $3,2 млрд. Сунак заверил, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет. По словам премьера, пакет будет включать в себя оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты и снаряды.