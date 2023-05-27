На Украине упростят посещение Чернобыльской АЭС для туристов Правительство Украины одобрило решение упростить посещение Чернобыльской АЭС для туристов

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На Украине упростят правила посещения территории Чернобыльской атомной станции для туристов, соответствующее решение было одобрено правительством страны. В опубликованном на сайте кабмина Украины документе сказано, что зона отчуждения будет превращена в площадку для научных экспериментов и правительство уже внедрило для этого все правовые основания.

Правительство Украины внедряет правовые основания для превращения зоны отчуждения в современную научную площадку для проведения исследований, а также для упрощения правил посещения туристами зоны отчуждения, — говорится в решении украинского кабмина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2024 года в России перестанет существовать зона отчуждения, связанная с аварией на Чернобыльской АЭС. Речь идет о четырех поселках в Брянской области. Количество населенных пунктов, оказавшихся в зоне отселения, сократится с 25 до 11.

До этого международная группа ученых выявила уникальные изменения в геноме собак из Чернобыльской зоны отчуждения. Исследователи изучили образцы ДНК свыше трех сотен бродячих собак, обитающих в окрестностях ЧАЭС, сравнив их со структурой геномов породистых псов и одичавших питомцев из других регионов. Результаты показали, что животные обладают уникальным устройством ДНК, которое при этом отличается у псов из Припяти, где расположен реактор, и находящихся чуть далее городов Чернобыль и Славутич.