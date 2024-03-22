На Украине «упал» интернет На Украине зафиксированы сбои в работе интернета после атаки на инфраструктуру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет полностью отключился на значительной территории Украины, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на график сервиса NetBlocks. Как уточняется, это произошло после вывода из строя объектов энергетической инфраструктуры.

Отмечается, что последствия для пользователей сильнее всего ощущаются в Днепропетровске, Харькове, Виннице и Хмельницком. Украинское издание «Экономическая правда» утверждает, что перебои с интернетом наблюдаются в десяти регионах. По всей Украине с ночи работают сирены воздушной тревоги.

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Ранее Минэнерго Украины сообщало о масштабных разрушениях на инфраструктурных объектах. Повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. По словам главы ведомства Германа Галущенко, в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал фотографии пожара, возникшего на Днепропетровской ГЭС. На снимках можно увидеть разрушения у станции и горение, возникшее в одном из помещений. Мэр Харькова Игорь Терехов в свою очередь сообщал, что в городе произошло около 15 взрывов. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил о поражении в городе объекта критической инфраструктуры.