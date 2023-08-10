На Украине уничтожили нефтебазу Глава Ровненской ОВА Коваль сообщил об уничтожении нефтебазы беспилотниками

Фото: t.me/vitalykoval8

Виталий Коваль

В Ровненской области Украины беспилотники уничтожили нефтебазу, сообщил глава региональной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале. По его словам, в результате ЧП никто не пострадал, химический и радиационный фон в норме, эвакуировать население не будут. Минобороны России информацию не комментировало.

Ночью Ровненщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине, — написал Коваль.

Он также записал обращение на фоне пожара.

9 августа в Ровненской области была объявлена воздушная тревога. В этот день сирены в стране звучали дважды.

2 августа Telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что в Измаиле Одесской области атакована территория нефтехранилища. Как написал канал, после прилета по объекту там начался сильный пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Глава администрации Одесской области Олег Кипер, в свою очередь, сообщил, что произошли пожары на объектах портовой и промышленной инфраструктуры. В украинском оперативном командовании «Юг» эту информацию подтвердили, уточнив, что поврежден элеватор.