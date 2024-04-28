На Украине умер знаменитый историк—защитник русского языка В Киеве под домашним арестом умер академик Петр Толочко

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Петр Толочко

В Киеве на 87-м году жизни умер известный украинский историк, профессор Национальной академии наук Украины Петр Толочко, пишет РИА Новости. Последний год он находился под домашним арестом по делу о государственной измене.

Петр Петрович Толочко умер сегодня утром в больнице Феофания под Киевом. Причина смерти — там комплекс различных болезней, — отметил собеседник агентства.

Толочко прославился как специалист по Древней Руси. Он выступал за сохранение русского языка на Украине, против искажения истории, а также не поддержал евроинтеграцию страны.

Несколько лет назад Толочко заявлял, что Украина может «разойтись по швам», которыми ее «сшивали» коммунисты. Он назвал противоестественной ситуацию, когда украинцы отвергают «глубинное, что их породило», отрываются от восточнославянского православного материка и «катятся» в Западную Европу, где не смогут прижиться.

Кроме того, украинский академик считал, что стремление Киева переиначивать историю и представить Украину жертвой «колониальной политики России» только навредит украинцам. Он считал, что это воспитывает в них комплекс неполноценности, социальной неуверенности и лишает сил для развития.