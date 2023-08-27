На Украине умер найденный с травмой головы военком «Укринформ»: в Ужгороде умер найденный с травмой головы военком

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Закарпатье возле полигона нашли сотрудника военкомата с травмой головы, которую он получил при невыясненных обстоятельствах, сообщает «Укринформ». По данным агентства, офицер позже умер в больнице.

В Закарпатье полиция расследует смерть военного, его нашли возле полигона, позже он умер в больнице, — отмечается в сообщении.

В местной полиции уточнили, что сотрудник центра комплектования и социальной поддержки Василий Стец был найден на полигоне рядом с Ужгородом. Его родственники подтвердили, что военкома нашли с травмой головы.

Смерть Стеца вскоре после прибытия в больницу подтвердила представитель главного управления национальной полиции по Закарпатью Анна Дан. По ее словам, по факту смерти военкома открыто дело по статье «преднамеренное убийство». Причину смерти Стеца сейчас выясняют судмедэксперты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский негативно оценил предварительные результаты проверки военкомов страны. Он назвал их неутешительными. Также украинский лидер заявил, что испытывает ярость к депутатам, военкомам и судьям, вокруг которых разворачиваются новые скандалы, связанные с коррупцией и выездами за границу во время конфликта.