На Украине уменьшили срок обучения мобилизованных Срок обучения мобилизованных украинцев уменьшили до полутора месяцев

Фото: МО Украины

На Украине период подготовки мобилизованных перед отправкой на передовую сокращен и теперь составляет полтора месяца, а не два, как прежде, заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире украинского телеканала «Новости Live». Это решение было принято из-за большого наплыва людей и недостатка учебных центров.

Парламентарий также добавил, что обеспечение упомянутых центров остается огромной проблемой для бюджета страны. Наливайченко также добавил, что отправлять мобилизованных на обучение в страны ЕС невозможно, так как там обучают только профессиональных военных.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев сформирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников. Он уточнил, что это будут монолитные подразделения, которые не будут смешиваться с другими военнослужащими.

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, позволяющий призывать на службу в ВСУ мужчин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По информации украинских СМИ, для службы в ВСУ из тюрем было освобождено уже около 350 человек, однако было неясно, в каких родах войск планировалось их задействовать. Порядка трех тысяч заключенных уже подали заявления на вступление в армию.