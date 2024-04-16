На Украине уличили Зеленского в подготовке к бегству из страны Азаров: Зеленский обеспечил себе эвакуацию за счет выведенных за границу денег

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обеспечил себе эвакуацию за рубеж, сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер страны Николай Азаров. По его словам, на протяжении нескольких лет глава государства выводил заработанные коррупционным путем деньги за границу.

Не стоит сейчас думать, что Зеленский не обеспечил себе эвакуацию. Особенно англичане, скорее всего, дали ему определенные гарантии, потому что при том масштабе преступлений, которые творил Зеленский, он должен был запасные отходы для себя предусмотреть, — сообщил экс-премьер Украины.

Азаров ранее заявил, что Зеленский после 20 мая станет самозванцем. Он объяснил, что, согласно Конституции Украины, срок полномочий главы государства распространяется строго на пять лет. Их продление в случае введения военного положения относится исключительно к Верховной раде, подчеркнул он.

Тем временем бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский узурпировал власть в стране. По его словам, для этого глава государства отменил выборы, несмотря на то что его полномочия на посту президента страны заканчиваются 21 мая.

Психиатр Василий Шуров заявил, что поведение Зеленского за пять лет его президентского срока характеризуется общей деградацией. Специалист предположил, что украинский лидер употребляет психостимуляторы, о чем свидетельствуют его перевозбужденное состояние и спутанная речь.